България остава сред страните с най-ниска безработица в ЕС през август. Безработицата у нас е достигнала 3,5%, без изменение спрямо месец по-рано. Така България се нарежда на пето място сред страните от ЕС с най-ниско равнище на безработица и на второ на равнище еврозона. На годишна база показателят се е понижил с 0,2 процентни пункта спрямо 3,7% през август 2025 година. Това показват данни на Евростат.

През август без работа в България са били 106 000 души. Броят им е намалял с 1 000 спрямо юли и със 7 000 спрямо август миналата година, когато безработните са били 113 000.

Безработицата у нас остава най-ниската в ЕС

Безработицата сред жените в България е била 3,1% през август спрямо 3 на сто през юли и 3,5% година по-рано. При мъжете показателят се е понижил с 0,1 процентни пункта спрямо юли – до 3,9% спрямо отчетените през юли 4 на сто. На годишна база през август показателят е останал без изменение на равнище 3,9%.

В ЕС безработицата сред жените е била 6,4%, а сред мъжете – 5,9%. В еврозоната съответните равнища са 6,7 и 6,2 на сто.

По-ниска безработица е отчетена в Чехия - 3,2%, Малта, Полша и Словения – 3,4 на сто и за трите. Най-високи са равнищата във Финландия – 10,3%, Испания – 10%, както и Швеция – 8,7 на сто.

В еврозоната безработицата през август е останала без промяна на месечна база – 6,4%, но е нараснала с 0,1 процентни пункта спрямо отчетените 6,3% през същия месец на 2025 година. На равнище ЕС показателят също е останал без изменение спрямо юли - 6,1 на сто. Година по-рано безработицата е била 6%.

Общо 13,6 млн. души в ЕС, от които над 11 милиона в еврозоната, са били без работа през август. В сравнение с юли броят на безработните е намалял с 12 000 души в ЕС и с 26 000 души в еврозоната. На годишна база обаче безработните са се увеличили с 348 000 души в ЕС и със 267 000 във валутната зона.

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Младежката безработица намалява през август както в ЕС, така и в България

Равнището на безработица сред хората под 25-годишна възраст в България е достигнало 13,5% през август спрямо 13,9% през юли. На годишна база (спрямо август 2025 г.), показателят също се понижава - до 13,5% или с 1 процентен пункт спрямо отчетените през същия месец на миналата година 14,5%.

В ЕС младежката безработица е нараснала до 15,4% спрямо 15,3 на сто през юли, а в еврозоната се е понижила - до 15% спрямо 15,1% месец по-рано.

Общо 2 милиона и 973 хиляди младежи под 25 години са били безработни в ЕС през август, от които 2 милиона и 391 хиляди в еврозоната. Спрямо юли броят им се е увеличил с 13 000 в ЕС и е намалял с 9000 в еврозоната. На годишна база през август е отчетено увеличение съответно с 19 000 в ЕС и с 38 000 души във валутната зона.

Редактор: Никола Тунев