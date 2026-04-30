Трябва да се започне от училището, за да се изградят навици. Това коментира Пламен Василев от Българската асоциация за управление на хора в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS. Той обсъди тези мерки във връзка с тревожната статистика за безработицата сред българите под 29-годишна възраст и нуждата от по-добра координация между държавата, образованието и бизнеса за интеграция на младите на пазара на труда.

Според Пламен Василев държавата, училището и бизнесът трябва да работят в синхрон, за да посочат на младите какво ще се търси и кои позиции ще бъдат най-добре платени.

„Бизнесът трябва много ясно да заяви как вижда плана си за следващите 10-15 години – какви служители му трябват”, посочва той, като дава за пример АЕЦ „Козлодуй”, където нужните специалности са известни за дълъг период от време. Василев подчертава, че ако не се предприемат мерки веднага, има риск да бъде изпуснато цяло поколение.

Една от съществените разлики между сегашните млади и техните родители е отношението към работната среда. Докато предишните поколения са оставали на работното си място дори при неприятна среда, новата генерация „ако нещо не ѝ хареса, тя не стои, а просто става и си тръгва”.

Много от тези млади хора разчитат на финансова подкрепа от родителите си, които често работят в чужбина или са добре платени. Те предпочитат да останат вкъщи, вместо да работят за заплата, която не ги удовлетворява. „Те търсят себе си и предпочитат да стоят вкъщи”, коментира Василев.

Сивият пазар в България е силно развит и привлича голяма част от хората до 29 години, особено в сектори като строителството и туризма. За младите това е удобно, защото „не мислят за пенсии и осигуровки”, а искат да имат парите „тук и сега”.

Целия раговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова