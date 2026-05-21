Най-вероятно ще се наложи държавата да изтегли нов дълг, но преди това трябва да бъдат изготвени реални разчети от Министерството на финансите. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Стефан Белчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Ние сме в готовност при вече започналата бюджетна процедура за 2026 г. на редовния бюджет да приемем техните разчети, за да може по възможно най-бързия и експедитивен начин да минат на първо и второ четене и да се обнародват в държавен вестник”, коментира Белчев.

Илияна Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче

Относно административната реформа той заяви, че има сериозни резерви в държавната администрация. „Имаме абсолютната решителност коефициентът на полезно действие в държавната администрация да скочи поне двойно“, заяви Белчев. По думите му в системата има около 12 000 „кухи“ щатни бройки, които натоварват бюджета.

Белчев коментира и мерките срещу високите цени на храните. Той посочи като пример цените на черешите, при които производители продават продукцията си на прекупвачи за около 1,50 евро, а в магазините тя достига доста по-високи цени. „Ако се намалят прекупвачите по тази верига, цените ще бъдат доста по-благоприятни за производителите и маржа ще бъде доста по-затворен, отколкото е в момента”, отбеляза той.

Иван Ангелов: Не може с административни мерки да определяме таван на цените

Депутатът подчерта още, че управляващото мнозинство е готово да приема конструктивни предложения и от опозицията, като определи атмосферата в парламента като по-диалогична в сравнение с предишни мандати. „Всяко едно работещо предложение от опозицията ще бъде взето предвид”, каза Белчев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова