Инициативата „Капачки за бъдеще“ се провежда за поредна година. Създателят ѝ Лазар Радков обяви, че над 50 автоматични дефибрилатора ще бъдат разпределени към училища в цялата страна - в над 20 населени места.

"Направили сме организация с нашите доброволци из цялата страна – в София, Пловдив, Бургас, Варна, Шумен. Те се свързват с училищата, които са заявили желание да получат дефибрилатори, след което се провеждат се обучения съвместно с медицински лица – лекари, сестри, парамедици", обясни Радков в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

"Целта е до началото на юни тази бройка да стане над 100, а до края на годината - още повече. Целим да покрием средните училища в България", допълни още той.

Как изглеждат и как работят дефибрилаторите, които спасяват човешки животи

Радков обясни, че автоматичните дефибрилатори са създадени да се ползват от немедицински лица. Работят абсолютно автономно, говорят на български език и казват какво да направиш – да поставиш електродите, на тях е нарисувано изключително ясно къде да се поставят. "Не могат да навредят. Ако бъдат сложени на човек с нормално работещо сърце, дефибрилаторът просто няма как да се активира. Ако обаче самият дефибрилатор, който прави ЕКГ и засича сърдечната дейност, установи, че има ненормален ритъм, при който няма добри контракции, тогава казва, че има нужда от дефибрилация. Тя реално повишава в пъти шанса за оцеляване на човек в сърдечен арест. Това означава, че сърцето е спряло. А колкото по-рано се направи дефибрилацията, толкова по-висок става шансът за оцеляване", разказа още той. Той разказа още какви инструкции дава дефибрилаторът.

Как ще работят новите дефибрилатори, които ще бъдат поставени на обществени места

Радков допълни, че Столичната община е поставила дефибрилатори на над 40 места в града. И даде следната статистика - в Лондон през 2020 г. е имало над 5000 места с дефибрилатори. В почти всички средни училища в Германия има поне по един дефибрилатор. Някъде, където кампусите са по-големи, има и по два, разказа още Радков.

А ако въпреки използването на дефибрилаторът, човекът почине, този, който го е използвал дефибрилатора, не носи съдебна отговорност. От началото на годината вече имаме законова рамка, която регламентира използването на дефибрилаторите", поясни още той.

Редактор: Цветина Петрова