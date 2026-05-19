Повече от 10 000 деца гласуваха за любимите си книги в конкурса „Бисерче вълшебно”. Наградата се раздава за 14 поредна година. Гласуват и български деца, които живеят в чужбина.

Ако книгата е добре написана, тя успява да грабне вниманието на децата, обясни в предаването „Социална мрежа” Валентина Стоева, основател на Фондация „Детски книги”.

Наградените заглавия са „Лиле-Пиле” при най-малките, „Щуро лято” при децата над 8 години, „Наследникът” при тийнейджърите и нехудожественото издание „Черно море”. Преводните заглавия с награди са „Бъркотия с глобулечките“ на Емили Гравет и „Айнщайн“ на Торбен Кулман.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова