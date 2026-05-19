-
Фестивалът „Солей” събира творци от над 10 държави
-
Благомир Коцев: Варна е готова да се бори за посрещането на „Евровизия“
-
Стефан Белчев: Държавата ще търси финансиране за домакинството на „Евровизия“ догодина
-
Преслав Райков: Няма как да се ограничи инфлацията, но правителството е на прав път
-
Как да реагираме при среща с диво животно
-
България в очакване: Рене Карабаш с шанс за престижната награда „Букър”
Наградата се раздава за 14 поредна година
Повече от 10 000 деца гласуваха за любимите си книги в конкурса „Бисерче вълшебно”. Наградата се раздава за 14 поредна година. Гласуват и български деца, които живеят в чужбина.
Ако книгата е добре написана, тя успява да грабне вниманието на децата, обясни в предаването „Социална мрежа” Валентина Стоева, основател на Фондация „Детски книги”.
Наградените заглавия са „Лиле-Пиле” при най-малките, „Щуро лято” при децата над 8 години, „Наследникът” при тийнейджърите и нехудожественото издание „Черно море”. Преводните заглавия с награди са „Бъркотия с глобулечките“ на Емили Гравет и „Айнщайн“ на Торбен Кулман.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни