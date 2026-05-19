Как да реагираме при среща с диво животно
Демонстрацията се състоя преди заседание по делото за смъртта на 20-годишен моторист
Протест се проведе пред Съдебната палата в Пловдив. Родители, загубили децата си при катастрофи, настояват за справедлив процес по делото за смъртта на 20-годишен моторист. След фаталния инцидент неговите родители дариха органите му и така спасиха четири човешки живота.
Четири години продължава битката за справедливост на Лиляна Бакалска, която губи 20-годишния си син при катастрофа на голям булевард в Пловдив. Той управлявал мотор, чието предимство, твърди майката, било отнето от лек автомобил.
Делото се гледа за втори път. Подсъдимият Иван Иванов, срещу когото е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост, твърди, че мотористът е карал с превишена скорост.
Протест пред Съдебната палата в Пловдив: Родители на загинали деца настояват за справедливост
„Това е бавене с години – четири години първа инстанция, без присъда... Нашата болка и скръб е огромна и силно се надявам тази агония да приключи”, сподели Лиляна Бакалска.
След инцидента тя намира сили и дарява органите на сина си. Днес майката и мъжът, приел бъбрека на момчето, излязоха рамо до рамо на протеста срещу бавната правосъдна система.
„Винаги ще бъда до това семейство. Това, което се случи в моя живот, тотално го промени. Даде ми нов смисъл, кауза, за която да се боря – донорството. И знам, че техният живот не е живот заради нещата, които се случват”, заяви спасеният Димитър Василев.
На протеста дойдоха и други родители, загубили децата си на пътя. Сред тях беше и майката на Филип, който беше прегазен на пешеходна пътека в центъра на София.
„Гаврата, която се случва с нашите семейства, е недопустима. Веднъж губиш детето си, убито от пиян или дрогиран джигит на пътя, в следващия момент съдебната система се гаври с теб по всякакви възможни начини – отлагане на делата, отводи на съдиите, връщане на делото в начална фаза”, възмути се Николина Петкова.
Протестиращите призоваха новото правителство за спешни законодателни промени.
„Искаме най-накрая да има закон за вещите лица, защото много добре знаете, че се чакат експертизи с години. Това е много спешно. Трябва да се реши и проблемът с лабораториите, защото ние не искаме хора, които са невинни, да остават без работа”, посочи Петя Иванова, председател на Сдружението „Ангели на пътя“.
