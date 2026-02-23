Пред Съдебната палата в Пловдив се проведе протест на родители, загубили децата си при катастрофи. Те се събраха, за да поискат справедлив и бърз съдебен процес по делото за смъртта на 20-годишния моторист Недялко.

Майката му - Лиляна Бакалска, заяви, че три години и девет месеца след фаталния инцидент делото продължава да се отлага. Според нея това удължава агонията на близките.

Тежка катастрофа с мотори на пътя Пловдив - Карлово, има жертва

След смъртта на Недялко, неговите родители вземат решение да дарят органите му, с което спасяват четирима души. На днешния протест, в подкрепа на семейството, дойде и Димитър Василев – един от хората, получили шанс за нов живот благодарение на трансплантация на бъбрек от Недялко. „Това е нещо много ценно, за което никога няма да мога да се отблагодаря. Винаги ще бъда до тях”, сподели Василев, който застана рамо до рамо с родителите на своя донор.

В протеста се включиха и други семейства с подобна съдба. Веселина Манолова изрази мнение, че дългото отлагане на делата е опит на подсъдимите да избегнат отговорност. Николай Иванов допълни, че системата рааботи по-бързо при имуществени престъпления, отколкото при дела за отнет човешки живот.

►Ход на съдебното производство

Подсъдим по случая е Иван Иванов, срещу когото е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. Пред съда той отказа коментар.

Защитникът му - адвокат Георги Сидеров, обясни, че за изясняване на обективната истина е необходима експертиза, която да установи скоростта на движение на мотоциклетиста в момента на удара. По думите му без тези данни делото не може да бъде приключено.

Следващото съдебно заседание е насрочено за месец април.