Моторист загина в катастрофа на пътя Пловдив - Карлово, съобщиха от полицията в Пловдив.

Сигналът за инцидента е получен около 10:30 часа. Край разклон за Царимир мотоциклет се блъснал в друг мотор, който се движил пред него. От екип на Спешна помощ е констатирана смъртта на водача на първото превозно средство, който бил на около 60-годишна възраст.

На местопроизшествието е извършен оглед, разследват се причините за настъпилия пътен инцидент, съобщава кореспондентът на БТА в Пловдив Ани Михайлова

Редактор: Станимира Шикова