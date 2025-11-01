21-годишна жена и тригодишното ѝ дете пострадаха при при катастрофа в смолянското село Ровино. Те са приети в Спешното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" в Смолян.

По първоначална информация жената е загубила управление над автомобила, който се удря в бордюра и се преобръща по таван.

Д-р Кристиян Стефанов заяви, че към момента състоянието на пациентите е стабилно. Външни наранявания имат и детето и майката, като главно ударите са в областта на главата. Имат подкожни хематоми и охлузни рани, но са без опасност за живота. Предстои да им бъдат направени параклинични образни изследвания.

„Майката е със загуба на съзнание и ретроградна амнезия, поради което е назначен скенер на глава, в случай, че е с мозъчно сътресение. Ако скенерът е негативен най-вероятно ще бъде приета в Хирургичното отделение с цел наблюдение“, посочи д-р Стефанов. Детето е в добро общо състояние и най-вероятно ще бъде освободено за домашно лечение, съобщава кореспондентът на БТА в Смолян Елена Павлова.

Заради катастрофата движението по пътя Смолян – Мадан се извършва двупосочно в една лента, съобщиха за БТА от Областното пътно управление.

