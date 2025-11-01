Катастрофа с жертва на пътя Велико Търново - Русе между селата Раданово и Петко Каравелово. Инцидентът е станал между лек и товарен автомобил.

Загинала е жената, управлявала лекия автомобил. Според Диана Русинова е от Европейския център за транспортни политики жертвата е на 27 години. Тя е навлязла в насрещното платно и се е ударила челно в идващия отсреща тежкотоварен автомобил.

Пътят е затворен, автомобилите се пренасочват през обходен маршрут.