Националите на Иран намериха неочаквано гостоприемство в Тихуана, Мексико и много враждебно посрещане в Лос Анджелис, САЩ, където имаше и протест.

Събралите се около хотела им мексикански фенове засвидетелстваха готовността си да се превърнат в емоционално упование на футболистите от азиатската държава, чието участие на Мондиала провокира множество извънфутболни противоречия.

„Иран е като домакински отбор за нас сега и се надяваме да вземат позитивен резултат срещу Нова Зеландия. И нашата подкрепа ще продължи. Искаме да им дадем спомен, който да остане с тях завинаги; спомен за това как Тихуана ги е приела топло и им е дала положителни емоции от футбола”, казва футболният запалянко Едсон Батистута.

Тази всеотдайност обаче, контрастираше на враждебното посрещане в Лос Анджелис, където бе организиран протест, насочен срещу футболистите и отказа им да се разграничат от режима в Иран.

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„Срам за вас. Не знам как някой може да подкрепя отбора, който идва с флага на Ислямската република и с националния химн на Ислямската република. Този режим е окупирал Иран от 47 години и унищожава културата на страната, както и всичко в нея”, коментира Корош Крумарси.

В изминалите тази нощ двубои акцентът падна върху японския национален отбор, при това не само на терена. В Далас, гол на Камада в последните мигове донесе драматично равенство 2:2 на Самураите срещу Нидерландия. Което, разбира се, провокира бурната радост освен на трибуните – и в Токио. Стотици японци на път за работа заляха популярното кръстовище Шибуя до светването на червения светофар и намесата на полицията, след което всички привърженици демонстрираха изумителна дисциплина и освободиха улиците за секунди.

Дисциплината властваше и на стадиона в Далас, като след края на мача въпреки драматично изкованото равенство, японските фенове останаха дълго време по трибуните, за да почистят след себе си.

Редактор: Цвета Лазаркова