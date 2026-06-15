Следващият месец светът отново ще живее с футбола покрай Световното първенство, но България за пореден път няма да има свой национален отбор сред участниците. Въпреки това страната ни може да има представител на бъдещите световни футболни форуми – не като играч, а като съдия.

Това е мечтата на 16-годишния Ивайло Бижев от Горна Оряховица, който вече е признат за най-младия футболен съдия в УЕФА. Макар все още да е ученик в девети клас, от половин година той официално ръководи футболни срещи и уверено върви по пътя към големия футбол.

Любовта му към играта започва на терена. От петгодишен до 15-годишна възраст Ивайло играе за „Локомотив“ (Горна Оряховица), но с времето осъзнава, че бъдещето му вероятно не е като футболист. „Разбрах, че като футболист може да не се реализирам и затова реших като съдия“, разказва той.

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Още на 14 години и половина полага онлайн изпитите за футболен арбитър, а след това преминава и през необходимите процедури. „Помня дори първия си мач, който свирих на деца в селската група. Изпитваш нещо специално преди мача - смесица между притеснение и вълнение“, спомня си младият рефер.

Въпреки крехката си възраст Ивайло вече има сериозен опит зад гърба си. В момента има право да ръководи срещи от Трета лига, а един от най-запомнящите се мачове в кариерата му досега е двубоят между Германия и Полша на Европейското първенство за железничари, проведено в Албена.

Още в третата минута на срещата му се налага да вземе трудно решение и да покаже директен червен картон. „Имаше дискусионна ситуация за червен картон и го дадох, защото беше последен в защита. Това беше едно от трудните решения“, разказва той.

Според младия арбитър най-важни са първите решения в мача. „Ако те са правилни, печелиш доверието на футболистите“, убеден е Ивайло. Той добре осъзнава и предизвикателствата на професията. Не се притеснява от критиките и подвикванията от трибуните, които често съпътстват работата на съдиите.

„Когато чуя някой да вика към мен, се обръщам и му се усмихвам. На мен това ми е смешно - как може човек, който не се е събличал по физическо, да ми казва какво да правя“, казва с усмивка младият рефер.

Футболът е неизменна част от ежедневието му. По собствена оценка до момента е изгледал между 2000 и 3000 мача - както на живо, така и по телевизията.

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Голямата му мечта е един ден да ръководи двубой на Световно първенство. „Това е мечтата на всеки съдия. Първо стигаш до Б група, после до А група, след това ставаш международен съдия и така вървиш нагоре по йерархията до най-големия турнир“, казва той.

Засега обаче Ивайло гледа към по-близка цел. Ако продължи да се развива и да получава високи оценки от съдийските наблюдатели и футболните клубове, един ден може да сбъдне и следващата си мечта. „Мечтата ми в момента е да свиря дербито на България“, признава най-младият футболен съдия в УЕФА.

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