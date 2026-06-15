На провелите се частични местни избори у нас на 14 юни „БСП – Обединена левица” печели в с. Градище, общ. Левски, обл. Плевен. В с. Бата, общ. Поморие, обл. Бургас кандидатът на левицата се пребори за участие в балотаж. В столичния район „Средец“ кандидатът на коалицията постига три пъти по-висок резултат от този през април. Това сочи статистиката на формацията.

По повод резултатите на БСП председателят на Националния съвет на партията Крум Зарков написа във Facebook: „На вчерашните частични местни избори „БСП - Обединена левица” участва в пет населени места. В столичния район „Средец” Пламена Заячка проведе честна и открита кампания, с която има право да се гордее. Завърши втора с резултат малко над 9%, което е три пъти повече от постигнатото на изборите преди два месеца. Благодаря за ангажимента и смелостта, Пламена! Продължаваме заедно. В с. Градище, общ. Левски, Венцислав Григоров печели на първи тур. Поздравления, Венци, и на добър час! В с. Бата, общ. Поморие, Валентин Петров е напът да прекрати десетилетното управление на осъден за купуване на гласове кмет, който днес издига дъщеря си. Успех на балотажа, Вальо! С теб сме! Благодаря и на кандидатите ни в с. Чинтулово, общ. Сливен, и с. Гроздьово, общ. Долни чифлик. Борихте се достойно!“.

Зарков поздрави всички новоизбрани кметове и потвърди ангажимента на БСП да продължава да предоставя на българските граждани валидна лява алтернатива на дясното статукво.

Редактор: Калина Петкова