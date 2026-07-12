Националната гвардейска част днес отбелязва 147 години от своето създаване. По този повод от 12.00 часа пред сградата на Администрацията на президента ще се състои тържествена смяна на почетния гвардейски караул.

Националната гвардейска част е приемник на създадената през 1879 г. лична гвардия на княз Александър І Батенберг. Със създаване на държавата и встъпване в длъжност на новия княз възниква необходимостта от изграждане на специална военна част с охранителни и церемониални функции. Изборът пада върху Софийска № 1 конна сотня. На 12 юли тя осъществява първия официален ескорт на български княз. При тържественото шествие по софийските улици, сотнята за първи път е предвождана от личния флаг на княз Александър І. За блестящото посрещане на българския държавен глава Първа конна сотня е определена с указ № 28 от 30.08.1879 г. за Собствен конвой на княза.

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Като елитни части гвардейците са не само в първата линия на всички паради, юбилейни чествания и тържества, но и първи при връчване на бойните знамена.Те са единствената войскова единица с право да носи както личния флаг на владетеля, така и официалното бойно знаме на българската армия. Затова на 30 август 1881 г., след връчване на първите официални бойни знамена в българската история, гвардейците заедно с останалите войскови части изпълняват церемониален марш пред своя княз

През годините гвардейската структура се разраства от 150 души в началото до 600 души през 40-те години на ХХ век.

Днешната Национална гвардейска част е легитимен правоприемник на личната гвардия на княз Александър I. Тя е преструктурирана в настоящия си вид с постановление на Министерския съвет от 2001 г. Военното формирование е утвърдено като представителна армейска част в състава на въоръжените сили на Република България и е на директно подчинение на министъра на отбраната.

Във връзка с провеждането на официалното събитие Столична община въвежда временни ограничения за движението и паркирането в централната част на града: От 11:00 ч. до 12:30 ч. се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“ - в участъка между Националния археологически институт с музей при БАН и сградата на Българската народна банка (БНБ). От 11:30 ч. до 12:30 ч. се преустановява изцяло движението на автомобили по ул. „Леге“ и пл. „Атанас Буров“. Изключение от ограничителните мерки се допуска единствено за автомобилите, които обслужват събитието.

Редактор: Ивета Костадинова