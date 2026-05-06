На днешния ден всички сме развълнувани. Дори в нашите сърца – на професионалните гвардейци – емоцията е голяма и аз не мога да я скрия. Със сигурност децата в младежките гвардейски отряди също са развълнувани. Те са изключително горди, че се събраха на едно място, че показаха какво са научили и могат да продължат напред. Това каза в студиото на Обедния информационен блок на NOVA NEWS старшина Димитър Борисов, който е началник група в Учебния център на Националната гвардейска част.

Кадър: NOVA

Той обясни, че подготовката за това събитие на всеки един отряд е различна. Задължително обаче два дни в седмицата се прави такава – строева, дисциплинарна, като целта е да се научат, че имат ангажименти и носят отговорност. Борисов допълни, че чрез тези отряди се предава традицията и има приемственост.

Млади гвардейци от цяла България се събраха на първия си Национален преглед

Борисов каза, че такова събитие се случва за пръв път, а усещането е несравнимо. Той допълни, че точно родолюбие е това, което възпитават у младите гвардейци. А този пламък той вижда във всеки един отряд. Борисов разказа още, че е станал гвардеец по време на военната си служба.

Той беше категоричен, че не всеки може да бъде гвардеец, защото се изискват много качества.

