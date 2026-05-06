Сдружение "Младежки гвадрейски отряди" е създадено преди близо 10 години с цел да възпитава патриотично чувство у младежите. В него членуват 1200 млади гвардейци от 29 отряда в цялата страна. Това е невоенна, доброволна организация, която възпитава патриотични ценности у младите хора.

"Това е върховна чест. Част сме от нещо много престижно и се доближаваме до редица добродетели, които се развиват у нас", споделя младият гвардеец Илия Йочев. Той е ученик в 10 клас в Смолян.

Връстничката му Йоана Братанова от Рудозем също сподели радостта си от това, че е част от гвардейския отряд. "Това изисква много дисциплина и отговорност. Всеки един от нас трябва да дава максимума от себе си, за да може отрядът да съществува и да се развива. Стремим се по всякакъв начин да го поддържаме", заяви тя.

Днес програмата на младежите е интензивна. Предстои им среща с президента Илияна Йотова, а в 13:30 часа те ще поведат шествие по централните булеварди в София за първия си Национален преглед.