В празничната атмосфера на Деня на храбростта, след официалните слова и тържествените ритуали, една лична история трогна всички присъстващи и превърна деня в още по-незабравим.

В Президентството държавният глава се срещна с представители на сдружение „Младежки гвадрейски отряди“ и им раздаде дипломи. Церемонията обаче се превърна в сцена на предложение за брак, след като извън протокола бе споделена историята на двама влюбени млади хора - Тодор и Добринка.

Млади гвардейци от цяла България се събират на първия си Национален преглед

Тяхната среща не била планирана, нито романтична в класическия смисъл. Те се запознали в спешното отделение - място, където напрежението е част от ежедневието. Именно там една усмивка, появила се в труден момент, поставила началото на връзката им. С времето съдбата неведнъж ги срещала отново. Постепенно първоначалната искра прераснала в силна и дълбока любов, която ги отвела към споделен дом и усещане за истинско семейство.

Общото между тях не било само чувството, но и призванието да помагат - Тодор е лекар и дългогодишен доброволец в младежките гвардейски отряди, а Добринка също поема по този път, макар и по-скоро. Именно там двамата често се срещали – рамо до рамо, обединени от служба и отдаденост.

Пред погледите на десетки гости Тодор направи следващата крачка - решен да зададе най-важния въпрос в живота си. С аплодисментите на публиката той отправи предложението си към Добринка. Положителният ѝ отговор бе посрещнат с бурни овации, а сцената се превърна в символ на любовта, намерена дори на най-неочаквани места. Държавният глава Илияна Йотова също стана свидетел на трогателното предложение. Тя направи и подарък на бъдещото семейство.

Редактор: Цветина Петкова