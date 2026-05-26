Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че страните от региона вече няма да служат като щит за американските бази. „Сигурно е, че часовникът няма да се върне назад. Нациите и земите в региона вече няма да служат като щит за американските бази“, каза Хаменей в писмено изявление, разпространено от държавната телевизия. Той не се е появявал публично откакто пое поста през март.

Лидерът на Иран подчерта, че САЩ „освен че вече нямат никакво безопасно убежище в региона за агресия и създаване на военни бази, с всеки изминал ден се отдалечават все повече и повече от предишната си позиция“, предаде АФП.

Коментарите идват в момент, когато Иран и САЩ продължават преговорите с цел постигане на споразумение за прекратяване на войната, която започна на 28 февруари и се разпространи в целия регион. От 8 април е в сила крехко примирие.

Министерството на външните работи на Иран по-рано заяви, че Техеран и Вашингтон са постигнали разбирателство по много въпроси в рамките на преговорите за сключване на споразумение за прекратяване на войната. Иранската революционна гвардия обаче съобщи, че е свалила американски дрон и е стреляла по други самолети, опитващи се да навлязат във въздушното пространство на страната, без да уточни кога са се случили атаките. Централното командване на САЩ съобщи на 25 май, че въпреки примирието силите са нанесли удари по ракетни бази в южната част на Иран и по кораби, опитващи се да поставят мини. Техеран не е потвърдил официално американската атака, но държавните медии съобщиха за експлозии в южния пристанищен град Бандар Абас, без да посочат източника им.

