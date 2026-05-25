Австралийски активисти, част от флотилията с хуманитарна помощ за Газа, спряна от израелските военноморски сили, се завърнаха в Сидни с тежки обвинения срещу израелските сили. Според тях, след прихващането на корабите в международни води, част от задържаните са били бити, унижавани и подложени на сексуално насилие.

Международният натиск върху Израел се засили и след разпространено видео, на което израелският министър на националната сигурност се подиграва на активисти, коленичили с вързани зад гърба ръце. Европейският съюз, Съединените щати, Канада и редица европейски страни изразиха възмущение, а критика дойде и от страна на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че действията му „не съответстват на ценностите на Израел“.

Израел задържа 20 кораба със 175 активисти от флотилията за Газа (ВИДЕО)

Над 400 души, сред които и 11 австралийски граждани, са били на борда на флотилията с хуманитарна помощ, опитала се да достигне до ивицата Газа. По данни на организаторите корабите са били прихванати от израелските сили в международни води миналата седмица.

Австралийският активист Сам Уорипа Уотсън разказва, че е получил счупване на ребро, множество синини и порязвания. По думите му най-тежко е било да слуша как негови приятели са били удряни, ритани и атакувани с електрошокови устройства в продължение на дни.

Друг участник във флотилията – Джулиет Ламонт, твърди, че е станала жертва на сексуално посегателство и физическо насилие. Според нея последвалите четири дни са били „истински ад“.

Организаторите на мисията съобщават, че са документирали поне 15 случая на сексуално насилие. По техни данни част от активистите са били държани в импровизирани килии на военен кораб.

Активистката Нив О’Конър разказва, че задържаните са били подигравани и унижавани. Тя твърди, че при качване на самолет е била съборена на земята, а трима мъже са започнали да стъпват върху китките, корема и лицето ѝ, докато са отправяли обиди.

Участниците във флотилията настояват за международно разследване на случая. Според тях действията срещу мисията са пореден пример за насилие срещу хора, опитващи се да доставят хуманитарна помощ в Газа.

Редактор: Цветина Петкова