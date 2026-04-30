Снимка: БТА, архив/Видео:"Ройтерс"
На борда на плавателните съдове има хуманитарна помощ
Израелската армия задържа 175 активисти от флотилията за Газа, натоварена с хуманитарна помощ, която отплава от Барселона на 12 април. Това съобщи израелското Министерство на външните работи. Задържаните активисти в момента се транспортират към Израел.
"Около 175 активисти от над 20 кораба в момента мирно се отправят към Израел”, написа министерството в социалната мрежа X, публикувайки видео, за което твърди, че “активистите се забавляват на борда на израелските кораби”.
Българин - сред задържаните на флотилията за Газа (ВИДЕО)
По-рано организаторите на флотилията с пропалестински активисти, които се опитват да пробият израелската блокада на Ивицата Газа, съобщиха, че техните корабчета са били заобиколени от израелски военни кораби край бреговете на гръцкия остров Крит.Редактор: Станимира Шикова
