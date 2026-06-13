„Аз никога не избирам любов или пари, везна няма. Ние трябва да искаме всичко. Тоест аз искам пълния комплект”, това коментира Нора Недкова в ефира на „Събуди се” по NOVA.

Мис Плеймейт споделя своите кулинарни умения, приготвяйки октопод и скариди. Тя подчертава, че истинските готвачи готвят с масло и винаги по усет, а накрая фламбира ястието с узо. Въпреки че летата е прекарвала при своите баби във Варна и Търговище, които са били много добри готвачки, тя смята своите умения за даденост отгоре. „Господ ми е дал талант”, категорична е Недкова, но признава, че след участието си в Hell's Kitchen изобщо не е готвила у дома. Относно участниците в кулинарното предаване, тя е запазила приятелски отношения с Чикагото и актрисата Диана Димитрова, за която тотално е променила мнението си. „Никой не ме разочарова, защото аз съм нямала очакване от тези хора”, заявява тя.

Нора Недкова след Hell’s Kitchen: Аз повече заслужавах да спечеля (ВИДЕО)

Финансите и математиката не са силната страна на Недкова, като според нея на една жена и 100 хиляди евро на месец няма да ѝ стигнат. Във връзка със своите социални мрежи, тя е предприела крайни мерки срещу компанията Мета. Нейният профил в Instagram е бил изтрит завинаги след проблем с верификацията, въпреки че го е поддържала 15 години и е изпратила личната си карта за възстановяване. Заради загубените контакти в чужбина и положения труд, тя е изпратила жалба и съдебен иск. „Марк Зукърбърг не знае, че си има работа с Нора Недкова”, предупреждава тя и изразява увереност, че след години ще се върне в платформата.

Мис Плеймейт разказва и за третото си преминаване по червения килим на филмовия фестивал в Кан. Тя обяснява, че събитието изисква целодневна подготовка с фризьори и гримьори, а самото присъствие пред камерите трае около пет минути. По време на събитието тя се засича случайно лице в лице с Леонардо Ди Каприо, докато той излиза от премиерата на своя филм, а тя излиза да пуши.

В личен план тя запазва в тайна дали има човек до себе си, но е категорична, че търси мъж, който да е едновременно богат, успешен и страхотен. Недкова признава, че е била във връзки, в които е можела да си позволи повече от половинката си, но в такава ситуация мъжът не издържа.

Повече гледайте във видеото.