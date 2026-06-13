Това, което може да се види, са лагерите от античност и средновековие. Започваме с Рим, гладиаторите, може да видите средновековни костюми, занаяти, музика и танци, храна и медовина от съответната епоха. Това коментира председателят на сдружение „Филипопол” Красимир Джамбазов в ефира на „Събуди се”. Пловдив е домакин на тридневния исторически фестивал „Пловдив. Древен и вечен”, който включва участници от три държави, а част от проявите се изпълняват на арената на Римския стадион.

Събитието се провежда и в парк Лаута, където присъстват тежковъоръжени рицари, римски легионери, гладиатори и варвари. Новото в тазгодишното издание на фестивала е пресъздаването на важен исторически момент. „Сцената, която ще присъздадем и заснемем, е вричането на деспот Слав. Много интересна част от българската история. Участва император Анри, по това време Пловдив е част от Латинската империя”, разказва Джамбазов.

Зрелищна възстановка в Копривщица по повод Априлското въстание

Гладиаторските битки са сред най-впечатляващите за зрителите, като програмата предвижда те да се наблюдават до неделя по обяд, след което хронологично стартират битките от Средновековието. Освен бойните демонстрации, посетителите могат да видят езда и стрелба с лък от кон. На живо на фестивала оживява и сцената от Мадарския конник чрез специализирана дресура на коне и кучета.

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