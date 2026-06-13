Какво трябва да бъде храненето при пациентите с онкологична диагноза. За митовете и легендите разказа д-р Иван Енев в предаването "Пулс" по NOVA NEWS.

"Всеки рак е различен за всеки пациент, затова диетата трябва да бъде подбрана специфично. Наблюдава се какво трябва и обича да яде, кои храни понася, както и какъв е стадият на заболяването и има ли придружаващи заболявания", обясни д-р Енев.

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"Гладуването при ракова диагноза е мит. Необходимата енергия за организъм 25-30 килокалории за килограм тегло, за да може да пребори рака. Освен това, пациентът трябва да получава 1-1,5 грама белтък за килограм тегло. 30% от диетата му трябва да съдържа мазнини", изтъкна той.

Целия разговор гледайте във видеото.