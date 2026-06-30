Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година. Това е посочено в Наредбата за имунизациите в България, която беше обнародвана в "Държавен вестник“ през януари. Ваксината е безплатна. Педиатърът д-р Александър Атанасов каза в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS обясни, че на задължителната ваксинация ще подлежат децата, родени през 2025 г. - т.е. сега навършват 1 година - така, както е по приложението.

Децата, родени в началото на 2025 година, също ще имат право на безплатна имунизация.

Първата доза се поставя между 12-15-месечна възраст, а втората - между 3-4 година на детето.

Ваксината срещу варицела: Задължителна и безплатна от 1 юли 2026

Към момента ваксината не е налична в РЗИ, но вече е въведена като поръчка в регистрите. Би трябвало през следващата седмица вече да могат да се правят поръчки и ваксинацията да тръгне, каза лекарят.

Атанасов каза, че вече поставя ваксината от 6 години насам. За по-големите деца тя ще остане срещу заплащане. Лекарят допълни още, че към нея има огромен интерес.

Д-р Атанасов обясни, че ваксината жива, съдържа силно отслабен варицелен щам. Технологията е подобна на ваксината срещу морбили.

Той каза още, че е добре децата да се ваксинират, защото около 1% от заболелите имат нужда от болнично лечение. През последните 15 години има и около 10 смъртни случая след боледуване от варицела. Също така обясни, че в по-напреднала възраст има риск от херпес зостер - реактивация на варицелния вирус.

Той беше категоричен, че практиката детето умишлено да преболедува варицела е грешна. Лекарят беше категоричен, че усложенията при децата и възрастните при заболяване са едни и същи.

За скарлатината педиатърът каза, че на този етап няма одобрена ваксина. При заболяване е важно навременно приложение на антибиотично лечение.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова