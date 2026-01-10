Ваксината за варицела става задължителна от 1-и юли. Промяната в календара за имунизациите беше публикувана в Държавен вестник вчера. Ежегодно заразените у нас са между 20 и 30 хиляди, а около 350 деца стигат до болница.

Срещаме Мариана на профилактичния преглед на малкия й син. Както той, така и по-голямото й момче, вече са ваксинирани срещу варицела. Тя е майка на две деца и споделя, че за нея това не е въпрос на избор, а на отговорност.

Официално: Ваксинирането на деца срещу варицела - задължително от юли

Здравните власти направиха имунизацията срещу варицела препоръчителна през 2020-а – и тогава препаратът влезе в аптечната мрежа. Миналата година у нас с него са имунизирани над 10 хиляди души.

От 1-и юли, с влизането на ваксината в задължителния календар – тя ще стане безплатна, но само за родените през 2025-а и след това.



"Най-вероятно ще ги поръчваме по електронен път както правим с другите, които са задължителни за имунизационния календар на България и ще ги получаваме или лично или с куриер. Тя е препоръчителна и за много родители, които не са боледували от варицела, и може да я изкарат много тежко заедно с децата си", смята общопрактикуващият лекар д-р Захаринка Гочева.

След подобна препоръка – и след като нейни роднини се разболяват тежко – да се предпази от варицелата решава и Гергана Манасиева.

"Доста мои близки, покрай децата си и от детската градина, които не бяха карали – се разболяха. Беше много тежко, много, някои даже влязоха и в болница. Консултирах се с личния лекар, който каза, че няма проблем", обясни тя.

Схемата за задължителната имунизация срещу варицела е в две дози: първи прием между 12 и 15-месечна възраст, както и реимунизация, когато децата станат на 4 г.

"Деца, които са имунизирани и са били в контакт с болни от варицела - не са се разболявали или ако има единични случаи - боледуват по-леко", допълва д-р Гочева.

Родителите на деца, родени преди 2025-та, ще трябва сами да я купуват, ако искат да ваксинират децата си. Всяка доза – струва около 40 евро.

"Ние ще предлагаме ваксините – с тях може да се имунизират и родители, които не са изкарали варицела. Доста родители са я купувал за децата си преди да стане задължителна", обясни фармацевтът Мая Попова.