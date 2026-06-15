35-годишен българин е бил задържан в Солун във връзка с разследване за предполагаема шпионска дейност, след като у него са открити дрон и изображения на обекти със специален режим на сигурност.

Случаят започнал след сигнал на жител на източната част на града за безпилотен летателен апарат, забелязан да прелита над района. На място били изпратени служители на моторизираните полицейски части DIAS, които локализирали оператора на дрона и извършили проверка.

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Според властите мъжът не разполагал с необходимото разрешение за управление на безпилотния апарат. При последвалия оглед на автомобила му полицаите открили дрона, а при анализ на съхраняваните данни станало ясно, че устройството заснело термовизионни изображения на обекти в района на бившия военен лагер „Фармаки“ в квартал Каламария.

Гръцките власти са образували досъдебно производство по случая, като разследването се води по линия на съмнения за шпионаж. Очаква се задържаният да бъде изправен пред прокуратурата за повдигане на обвинения.

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Редактор: Цветина Петкова