Жител на Неапол беше арестуван заради шпиониране на бившата си приятелка с помощта на дрон, предаде ДПА. На 28-годишния мъж са били повдигнати обвинения в тормоз чрез преследване.

Обвиняемият опитал да позиционира дрона пред балкона на бившата си приятелка, но опитът се оказал безуспешен и летателният апарат се разбил в прозореца на жилището ѝ. Жената веднага се обадила в полицията.

Тормозът чрез преследване е престъпление в Италия и се наказва с до шест и половина години затвор.

