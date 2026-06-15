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На място са изпратени 45 пожарникари с 14 специализирани автомобила
Голям пожар избухна рано тази сутрин в търговски център „Енюб“ в Белград. Огънят обхвана десетки търговски обекти и мобилизира десетки пожарникари. Благодарение на бързата реакция на спасителните екипи пламъците бяха овладени, а разпространението им към останалата част от комплекса е предотвратено.
Сигналът за инцидента е подаден малко преди 6:00 часа сутринта. На място са изпратени 45 пожарникари с 14 специализирани автомобила. Първите екипи пристигат само няколко минути след подаването на сигнала и заварват огъня вече обхванал покривната конструкция на сградата.
Пожар в столичен мол (ВИДЕО+СНИМКИ)
Гори тржни центар "Ењуб" на Новом Београду— Rebel ⬛️⬜️ (@Milorad71) June 15, 2026
Опет праве места за нове зграде !! pic.twitter.com/ramk1ptPtj
По данни на пожарната засегната е ограничена част от комплекса, въпреки мащаба на пожара. От общо около 400 магазина в търговския център между 60 и 70 са пострадали от пламъците. Спасителните екипи са успели да ограничат огъня до приблизително една осма от територията на обекта.
ВЕЛИКИ ПОЖАР У БЛОКУ 45— Blokovski Zbor (@BlokovskiZbor) June 15, 2026
Велики пожар у објекту Ењуб у блоку 45 траје већ више од два и по сата.
Подсећамо да је исти такав објекат Ењуб у блоку 70 горео чак два пута.
🤨 pic.twitter.com/4WDu3hhxas
Няма загинали или тежко пострадали хора. Единствените ранени са двама пожарникари, получили леки травми по време на операцията. Единият е пострадал в областта на палеца, а другият е получил порязване от счупени стъкла.
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Гасенето е било сериозно затруднено заради особеностите на сградата. Покривът е изграден от стари сандвич панели и метални конструкции, което е наложило използването на специализирана техника за разрязване на отделни елементи. Допълнителна трудност са създали и големите количества различни стоки и материали, съхранявани в магазините.Редактор: Цветина Петкова
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