Голям пожар избухна рано тази сутрин в търговски център „Енюб“ в Белград. Огънят обхвана десетки търговски обекти и мобилизира десетки пожарникари. Благодарение на бързата реакция на спасителните екипи пламъците бяха овладени, а разпространението им към останалата част от комплекса е предотвратено.

Сигналът за инцидента е подаден малко преди 6:00 часа сутринта. На място са изпратени 45 пожарникари с 14 специализирани автомобила. Първите екипи пристигат само няколко минути след подаването на сигнала и заварват огъня вече обхванал покривната конструкция на сградата.

Пожар в столичен мол (ВИДЕО+СНИМКИ)

Гори тржни центар "Ењуб" на Новом Београду

Опет праве места за нове зграде !! pic.twitter.com/ramk1ptPtj — Rebel ⬛️⬜️ (@Milorad71) June 15, 2026

По данни на пожарната засегната е ограничена част от комплекса, въпреки мащаба на пожара. От общо около 400 магазина в търговския център между 60 и 70 са пострадали от пламъците. Спасителните екипи са успели да ограничат огъня до приблизително една осма от територията на обекта.

ВЕЛИКИ ПОЖАР У БЛОКУ 45



Велики пожар у објекту Ењуб у блоку 45 траје већ више од два и по сата.



Подсећамо да је исти такав објекат Ењуб у блоку 70 горео чак два пута.

🤨 pic.twitter.com/4WDu3hhxas — Blokovski Zbor (@BlokovskiZbor) June 15, 2026

Няма загинали или тежко пострадали хора. Единствените ранени са двама пожарникари, получили леки травми по време на операцията. Единият е пострадал в областта на палеца, а другият е получил порязване от счупени стъкла.

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Гасенето е било сериозно затруднено заради особеностите на сградата. Покривът е изграден от стари сандвич панели и метални конструкции, което е наложило използването на специализирана техника за разрязване на отделни елементи. Допълнителна трудност са създали и големите количества различни стоки и материали, съхранявани в магазините.

Редактор: Цветина Петкова