На място са изпратени 45 пожарникари с 14 специализирани автомобила

Голям пожар избухна рано тази сутрин в търговски център „Енюб“ в Белград. Огънят обхвана десетки търговски обекти и мобилизира десетки пожарникари. Благодарение на бързата реакция на спасителните екипи пламъците бяха овладени, а разпространението им към останалата част от комплекса е предотвратено.

Сигналът за инцидента е подаден малко преди 6:00 часа сутринта. На място са изпратени 45 пожарникари с 14 специализирани автомобила. Първите екипи пристигат само няколко минути след подаването на сигнала и заварват огъня вече обхванал покривната конструкция на сградата.

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По данни на пожарната засегната е ограничена част от комплекса, въпреки мащаба на пожара. От общо около 400 магазина в търговския център между 60 и 70 са пострадали от пламъците. Спасителните екипи са успели да ограничат огъня до приблизително една осма от територията на обекта.

Няма загинали или тежко пострадали хора. Единствените ранени са двама пожарникари, получили леки травми по време на операцията. Единият е пострадал в областта на палеца, а другият е получил порязване от счупени стъкла. 

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Гасенето е било сериозно затруднено заради особеностите на сградата. Покривът е изграден от стари сандвич панели и метални конструкции, което е наложило използването на специализирана техника за разрязване на отделни елементи. Допълнителна трудност са създали и големите количества различни стоки и материали, съхранявани в магазините.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

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