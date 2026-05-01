Пожар избухна в голям търговски център на столичния булевард "Черни връх". От сградата излиза гъст дим.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

Сигналът е получен в 11:00 ч. 7 коли на пожарната са пристигнали на мястото на инцидента и са успели бързо да овладеят огъня. Не е извършена евакуация. Дежурни екипи извършват оглед.

По неофициална информация се е подпалил комин на заведение за хранене.