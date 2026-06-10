Снимка: БТА/АП/Видео: „Ройтерс”
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Армията не уточни колко души е имало в хеликоптера
Пакистански военен хеликоптер Ми-17 се разби заради технически проблем в контролираната от Пакистан част на Кашмир днес, при което загинаха всички военни на борда, съобщи армията, цитирана от "Асошиейтед прес".
Армията не уточни колко души е имало в хеликоптера. ДПА отбеляза, че Mи-17 може да побере до 36 военни в пълно бойно снаряжение.
A Pakistani army helicopter has crashed near the city of Muzaffarabad in Pakistan-controlled Kashmir due to a technical fault, the military says, adding there were no survivors. pic.twitter.com/du4k4lAdA6— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 10, 2026
Машината се е разбила при излитането и се е възпламенила, съобщи очевидец пред "Ройтерс", като допълни, че пожарникари се опитват да овладеят огъня.
Авиокатастрофата е станала близо до главния град на региона Музафарабад по време на продължаващите протести и стачка, свикани от Комитета за действие “Авами” - наскоро забранен алианс, включващ различни групи.
Хеликоптер Apache на американската армия се разби близо до Ормузкия проток
🚨#BREAKING |Pakistani army MI-17 helicopter crashes near Muzaffarabad during take-off, all 21 on board killed— Raaz News - En (@raaznewsen) June 10, 2026
▪️A Pakistan Army Aviation Mi-17 helicopter crashed near Muzaffarabad due to a reported technical fault during take-off. All personnel on board were killed, according… pic.twitter.com/Lt9pisnZts
Армията до момента не е направила връзка между протестите и катастрофата, въпреки че военни хеликоптери са разположени за наблюдение на протестите в Музафарабад и други региони.
“Екипите за търсене и спасяване веднага достигнаха мястото на катастрофата”, съобщи армията и добави, че на разследващия орган е наредено да установи точната причина за инцидента.
Началникът на пакистанската армия маршал Асим Мунир изрази дълбока скръб от загубата на хората и изказа съболезнования на семействата им, се казва в изявление.
Подобни катастрофи не са необичайни в Пакистан. През септември 2025 г. военен хеликоптер се разби в Северен Пакистан по време на рутинен полет, при което загинаха двамата пилоти и трима техници на борда.Редактор: Ивета Костадинова
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