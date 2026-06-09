Боен хеликоптер Apache на американската армия се разби близо до Ормузкия проток, а двамата членове на екипажа бяха спасени. Това съобщи вестник „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на източници, запознати с инцидента.

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Все още не е ясно дали хеликоптерът Apache е бил свален от ирански огън, претърпял е механична повреда или е имал някакъв друг проблем.

Редактор: Станимира Шикова