Втори американски боен самолет се е разбил в района на Персийския залив в петък. Това съобщава „Ню Йорк таймс”, позовавайки се на двама американски служители от Близкия изток, предаде „Ройтерс”. Единственият пилот е бил спасен.

Същевременно иранската държавна телевизия съобщи, че армията е свалила втори американски военен самолет - щурмовик А-10, който се е разбил в Персийския залив, предаде БГНЕС.

По-рано днес Иран съобщи, че е свалил американски изтребител . Техеран разпространи снимки, за които твърди, че са на останки от машината.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че свалянето на изтребителя няма да повлияе на преговорите за прекратяване на конфликта с Иран, съобщи NBC News.

Редактор: Ина Григорова