Тежка катастрофа между кола и два мотоциклета в района на град Шипка. Починал е единият от мотористите - мъж на 52 години. Други двама души са ранени.

По първоначална информация около 17:50 часа са се ударили лек автомобил, управляван от 25-годишен мъж, и двата мотора - управлявани от водачи на 52 и 53 години. С единия от мотористите е била и 47-годишна жена, която също е сред ранените.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Единият мотоциклетист е бил транспортиран в болница в Стара Загора, където е починал по-късно от раните си. Другият моторист и жената са откарани в болница в Казанлък, където им се оказва медицинска помощ.

Водачът на лекия автомобил и 53-годишният мотоциклетист са тествани за употреба на алкохол. Резултатите им са отрицателни.

Пътят в района на катастрофата временно беше затворен за движение. Беше въведен обходен маршрут през град Шипка. На място има полицейски екип.