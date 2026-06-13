Струва ли Ви се, че Вашата инфлация е в пъти над тази, която се обявява от НСИ? Защо усещането за инфлация е различно от официалните данни? Отговорите на тези въпроси търсим в „Темата на NOVA”: Усещане за инфлация .

Разчетите на НСИ показват, че за година животът ни е поскъпнал със 7%. Хората, обаче, смятат, че скокът е поне 30 процента, а някои потребители казват, че достига до 200 на сто.

За да проверим лично как се променят цените правим експеримент - от миналия май всеки месец купуваме 7 хранителни продукта от един и същи магазин. За година личната ни инфлация е под 4 на сто, но усещането е че цените скачат много повече.

„Темата на NOVA”: В търсене на знаците

Според председателя на националния статистически институт Атанас Атанасов всеки има своя инфлация, която зависи от това какви стоки или услуги купува. По думите му през последните месеци най-много поскъпват горивата, като при дизелът скока е почти 50%. На въпроса защо ако дизелът поскъпва толкова много инфлацията е едва около 7%, Атанасов отговори: „Защото не харчите целия доход само за дизел. Не пиете дизел нали?”. Той определи като „спекулации” твърденията на политици, че данните на статистиката не са реални. „Няма такъв термин като реална и нереална инфлация. Има само един измерител официален на инфлацията – това е индекса на потребителските цени, който НСИ изчислява и публикува”, категоричен е Атанасов.

Една от основните причини за поскъпването на дадена стока е ограниченото предлагане. В момента горивата поскъпват най-бързо заради блокираните доставки на петрол в района на Близкия изток.

Мартин Бейстербосх от Европейската централна пресмята, че една трета от инфлацията у нас в момента идва тъкмо заради по-скъпите горива и за това не може да се обвинява еврото. Разчетите на Европейската централна банка показват, че ефекта от единната валута в първия месец на годината е под половин процент.

Ще спре ли държавата необоснованото покачване на цените

„В момента виждаме, че ускоряването на инфлацията се дължи главно на енергийните цени. Всеки вижда това когато отиде на бензиностанцията. Именно там усещаме най-силно поскъпването. Очевидно това е пряко свързано с войната в Близкия изток. Няма нищо общо с еврото.” Заяви Бейстербосх.

Икономиста Георги Стоев отчита, че там където цените са били вдигнати търговците всъщност са използвали еврото като повод. По думите му потребителите могат да влияят на цените. „Потребителите са длъжни да наказват всеки нелоялен търговец”, смята Стоев. По думите му дори да пестим само 10 стотинки, като отказваме да купим продукт със завишена цента, така всъщност казваме на търговеца: "Ще го купя от твоя конкурент само и само да ти покажа, че не е редно да правиш така.”

Разказ и за един от знаковите примери за неправилно преобразуване на цена от лев в евро - в „Темата на NOVA”: Усещане за инфлация.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова