Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Доналд Тръмп отново заплаши с удари по инфраструктурата на Иран
Техеран твърди, че пилотът вероятно е загинал
Иран съобщи, че е свалил американски изтребител. Техеран разпространи снимки, за които твърди, че са на останки от машината. Според експерти става въпрос за фрагменти от самолет F-15.
Американски военни източници съобщиха за успешно евакуиран пилот, но съдбата на втория член на екипажа остава неизвестна.
Президентът Доналд Тръмп е бил информиран за случая, съобщи говорителката на Белия дом Каролайн Ливит в кратко изявление, без да предоставя допълнителни подробности.
Инцидентът е задействал мащабна операция по издирване и спасяване на екипажа, предава БГНЕС.
Същевременно председателят на иранския парламент написа иронична публикация в X, която гласи: „От 37 поредни победи до – „Някой може ли да намери пилотите ни?".
Иран заяви, че предлага възнаграждение за залавянето на пилотите. Иранската новинарска агенция Фарс съобщава, че армията е предприела действия по издирването им, предава БТА.
По-рано ирански официални лица призоваха цивилните да бъдат нащрек за оцелели. Губернаторът на иранската провинция Кохгилуе и Бойер-Ахмад заяви, че който залови или убие екипажа, „ще бъде специално отличен“, според полуофициалната иранска новинарска агенция ИНСА, цитирана от „Ройтерс”.
Техеран ще продължи военните си операции в Близкия изток, докато САЩ и Израел не се предадат
Междувременно Иран извърши нови удари с ракети и дронове. Засегната е петролна рафинерия в Кувейт. Има щети и по енергийна инфраструктура в региона.
От своя страна Тръмп заплаши, че американската армия „дори не е започнала да унищожава това, което е останало в Иран”. Той също така каза, че било въпрос на време САЩ да отворят Ормузкия проток.
Последвайте ни