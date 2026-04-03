Иран съобщи, че е свалил американски изтребител. Техеран разпространи снимки, за които твърди, че са на останки от машината. Според експерти става въпрос за фрагменти от самолет F-15.

Американски военни източници съобщиха за успешно евакуиран пилот, но съдбата на втория член на екипажа остава неизвестна.

Президентът Доналд Тръмп е бил информиран за случая, съобщи говорителката на Белия дом Каролайн Ливит в кратко изявление, без да предоставя допълнителни подробности.

Инцидентът е задействал мащабна операция по издирване и спасяване на екипажа, предава БГНЕС.

Същевременно председателят на иранския парламент написа иронична публикация в X, която гласи: „От 37 поредни победи до – „Някой може ли да намери пилотите ни?".

Иран заяви, че предлага възнаграждение за залавянето на пилотите. Иранската новинарска агенция Фарс съобщава, че армията е предприела действия по издирването им, предава БТА.

По-рано ирански официални лица призоваха цивилните да бъдат нащрек за оцелели. Губернаторът на иранската провинция Кохгилуе и Бойер-Ахмад заяви, че който залови или убие екипажа, „ще бъде специално отличен“, според полуофициалната иранска новинарска агенция ИНСА, цитирана от „Ройтерс”.

Междувременно Иран извърши нови удари с ракети и дронове. Засегната е петролна рафинерия в Кувейт. Има щети и по енергийна инфраструктура в региона.

От своя страна Тръмп заплаши, че американската армия „дори не е започнала да унищожава това, което е останало в Иран”. Той също така каза, че било въпрос на време САЩ да отворят Ормузкия проток.