Иран ще продължи военните си операции в Близкия изток, докато САЩ и Израел не изпитат „трайно съжаление и не се предадат“. Това заяви говорител на иранските въоръжени сили.

Изявлението идва след коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ ще нанесат „изключително силен удар“ срещу Иран в следващите седмици, въпреки че Техеран е „значително отслабен“ и Вашингтон е близо до постигане на военните си цели.

Говорителят на централното командване „Хатам ал Анбия“ Ебрахим Золфакари подчерта, че оценките на САЩ и Израел относно военния потенциал на Иран са „непълни“.

Той допълни, че Техеран ще продължи с „по-смазващи, по-мащабни и по-унищожителни“ атаки срещу своите противници.

