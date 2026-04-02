Американският президент Доналд Тръмп обяви, че целите на войната в Иран са почти постигнати и САЩ ще се изтеглят от там до 2-3 седмици. Твърдението беше направено в обръщение към нацията в праймтайма на американските телевизии в сряда - първото такова от началото на войната в Иран преди месец.

В словото, продължилот близо 20 минути, дъравният глава не каза нещо, което не беше обявявал и досега. Той призова съюзниците да съберат смелост да осигурят корабоплаването в Ормузкия проток, защото САЩ нямали нужда от него. Тръмп каза, че в Иран са унищожени ядрената програма и производството на балистични ракети, но след това поиска бързо сключване на сделка с Техеран. Не е ясно за какво трябва да е това споразумение.

Тръмп излиза с първо обръщение към американците за войната с Иран

"Ще ги ударим изключително силно през следващите две до три седмици. Ще ги върнем в каменната ера, където им е мястото. Междувременно дискусиите продължават. Смяната на режима не беше нашата цел. Но тя се случи поради смъртта на всички техни лидери. Новата група е по-малко радикална и много по-разумна. И все пак, ако през този период не се сключи сделка, ще ударим много силно всяка една от техните електроцентрали и вероятно това ще се случи едновременно. Не сме ударили петрола им, въпреки че той е най-лесната цел от всички. Но бихме могли да направим и това и той да изчезне", каза Доналд Тръмп.

Какво обаче означава казаното от Тръмп за Израел? Разказва Джим Шуто от CNN.

„Още преди речта на Тръмп беше ясно, че израелското общество ще следи най-внимателно позициите му относно иранския ракетен арсенал и ядрената програма на Техеран. По темата за ракетите президентът увери, че възможностите на Иран са значително ограничени. Дори това да е факт, за хората тук не носи голяма утеха, тъй като те продължават да прекарват голяма част от ежедневието си в бомбоубежищата”.

„Що се отнася до ядрената програма, Тръмп заяви, че Съединените щати ще я наблюдават чрез сателити и ако има движение, ще предприемат действия. Това обаче се разминава с първоначалните цели на Израел. Множество израелски представители подчертаха, че войната няма да се счита за успешна, ако около 400 килограма обогатен уран не бъдат поставени под контрол. Към момента изглежда, че американският президент не припознава това като приоритетна цел, дори на фона на продължаващия конфликт”.

„Накрая, по отношение на Иран и ядреното споразумение, той заяви, че е прекратил сделката на Барак Обама отчасти заради средствата, които тя е предоставила на Иран. Трябва да отбележим обаче, че след облекчаването на санкциите върху иранските петролни кораби, Техеран е спечелил милиарди долари от продажби на петрол само през последните седмици”.

„Важно е да споменем и още един важен въпрос - НАТО. Възгледите на Тръмп за Алианса са ясни много преди тази война. Само преди няколко седмици, в разговори с европейски представители, стана ясно, че опитът му да придобие Гренландия от съюзника в НАТО - Дания - едва не разклати Алианса. Много европейски представители ми казаха, че доверието е било нарушено. Позицията му остава непроменена - ограничен интерес, слаба ангажираност, както и недоволство от това, че съюзниците не се включват в конфликта”.

