Иранският президент е поискал прекратяване на огъня. Това обяви днес американският държавен глава Доналд Тръмп в собствената си социална мрежа Truth Social. "Президентът на новия режим в Иран, далеч по-умерен и значително по-разумен от предшествениците си, току-що поиска от Съединените американски щати ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОГЪНЯ!", заяви Тръмп.

"Ще обмислим това, когато Ормузкият проток бъде отворен, свободен и чист", допълни американският лидер, като добави, че дотогава САЩ ударите ще продължават.

По-късно днес дойде и изявление от Иран. Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) обяви, че Ормузкият проток ще остане затворен за "вражеските страни". "Военноморските сили на КГИР напълно контролират Ормузкия проток и той ще остане затворен за враговете на Иран, въпреки нелепите жестове на американския президент", предупреди КГИР.

Междувременно КГИР заяви, че е ударил израелски петролен танкер в протока. "Петролен танкер, собственост на ционисткия режим, с търговско наименование "Акуа 1", плаващ в централния район на Персийския залив, е бил поразен от точен удар и в момента гори", съобщи КГИР. Катар заяви по-рано днес, че петролният танкер е собственост на компанията "Катар Енерджи" и е бил ударен от ракети, изстреляни от Иран, в катарски териториални води.

Военният конфликт в Близкия изток през последните седмици нанесе огромни материални щети, доведе до ръст на цените на горивата и до икономически последици по цял свят.

