Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще напуснат Иран след две до три седмици, когато са сигурни, че режимът няма да може да създаде ядрено оръжие години напред. Говорейки от Овалния кабинет, Тръмп заяви, че Техеран „моли за сключване на споразумение“, но дали това ще се случи, или не, е без значение за графика на Вашингтон.

Доналд Тръмп: Искам истински край на ядрената заплаха от Иран (ВИДЕО)

"Бих казал, че до две или три седмици, ще си тръгнем. Водим преговори с тях. В момента там отново настъпи промяна на режима. Тя обаче не беше сред целите, които си бях поставил – те да нямат ядрено оръжие. И тя беше постигната. Но ние довършваме започнатото. Мисля, че ще ни отнеме още няколко дни, за да приключим с това", подчерта американският президент.

Думите на Тръмп са най-ясното му изявление за намеренията му до момента за това кога смята да сложи край на войната в Близкия изток, която бушува вече месец. Малко по-рано, в телефонен разговор с председателя на Европейския съвет, президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че страната му разполага с „необходимата воля“, за да сложи край на войната, при условие че враговете му гарантират, че тя няма да пламне отново.

От Белия дом обявиха, че в сряда вечерта Тръмп ще направи обръщение към американците по въпроса с Иран.

