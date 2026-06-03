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Втората половина на юни по Черноморието ще има повече слънце и температурите ще се повишат
До края на седмицата всеки ден някъде ще вали. Това сочат прогнозите, представени в студиото на „Здравей, България” от климатолога Симеон Матев.
„Валежите до края на седмицата ще са често явление, но няма да липсва и слънце”, успокои Матев.
Днес валежи се очакват на по-малко места, като ще бъде и малко по-топло. В четвъртък нов фронт валежи се задава от Запад. Очаква се от сутринта да има мощно развитие на облаци и превалявания с гръмотевици. На места са възможни и градушки. В петък ще е спокойно. В събота и неделя отново ще има валежи.
Следващата седмица ще има и дни без валежи. Тогава ще усетим, че наближава истинското лято.
Втората половина на юни по Черноморието ще има повече слънце и температурите ще се повишат.
За четвърта поредна година през май температурите са били по-ниски от нормата, обясни климатологът.
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Ина Григорова
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