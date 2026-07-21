Смъртта на мъж, починал при арест, предизвика вълна от протести и сблъсъци между демонстранти и униформени в италианския град Болоня. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда и чува как мъжът, който е от марокански произход, моли за помощ, докато двама служители на реда и един цивилен го притискат към земята.

Правозащитници и опозиционни партии в Италия поискаха спешни обяснения по случая с 42-годишния Абдерахим Факир. Местните власти пък призоваха жителите да запазят спокойствие и да изчакат резултатите от официалното разследване на инцидента, станал в неделя.

Десетки полицаи бяха ранени при протести срещу затварянето на сграда на левицата в Торино (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Убиха брат ми хладнокръвно! Искам справедливост“, каза сестрата на Факир - Хадиджа, пред репортери след смъртта му в квартал "Пиластро".

Какво се знае за смъртта на Факир?

Според италианските медии той е дошъл в Италия от Мароко на 7-годишна възраст. Семейството се установява в Болоня. До преди смъртта си Факир управлява бизнес за почистване и е законен постоянен жител на Италия. Мъжът бил в "Пиластро" на гости на приятели преди фаталния арест, съобщиха членове на семейството.

A video showing the final moments of Moroccan-born Abderrahim Fakir, who was struggling to breathe while being detained by police in Italy’s Bologna, has sparked protests demanding answers over his death. pic.twitter.com/OSPMHEQRIh — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 20, 2026

Полицията в Болоня съобщи, че е била извикана в квартала в неделя сутринта по сигнал за мъж, причинил щети на превозно средство. Служителите казаха, че когато са пристигнали, опитали да успокоят буйстващия Факир с лютив спрей, преди да го задържат и да му сложат белезници. Той бил агресивен, като това му поведение продължило и след появата на униформените.

Протести в Англия след убийството на студент

Във видео, разпространено онлайн, се вижда как Факир многократно вика за помощ и се бори преди да спре да мърда. Двама полицаи седят върху него, а екип на извиканата на място линейка наблюдава случващото се отстрани.

Семейството на мъжа съобщи пред италианските медии, че той е имал астма и сърдечни проблеми.

Протести в центъра на Болоня

В понеделник на площад „Пиаца дел Нетуно“ в Болоня се проведе демонстрация. Италианската информационна агенция ANSA съобщи, че някои протестиращи са скандирали лозунги срещу полицията, а един хвърлил фойерверк. АНСА добави, че полицията използвала сълзотворен газ и водни оръдия.

La piazza per Abderrahim Fakir si trasforma in una serata di tensione a Bologna.



Il presidio in Piazza del Nettuno era nato per chiedere “giustizia, verità e dignità” dopo la morte del 42enne durante un intervento di polizia al Pilastro. Poi una parte dei manifestanti si è… pic.twitter.com/znSqiGu7cX — La Sicilia (@lasicilia) July 21, 2026

Двата основни полицейски синдиката в Италия обвиниха активисти, че използват социалните медии за "онлайн лов на вещици" срещу полицията въз основа на непълни кадри от случилото. Те подчертаха, че десетки служители на реда са били ранени при сблъсъците с протестиращи.

Местните власти призоваха за спокойствие и заявиха, че ще проведат щателно разследване.

Как реагираха законодателите?

Кметът Матео Лепоре от лявоцентристката Демократическа партия (ДП) също призова жителите да изчакат резлутатите от разследването. Той обаче допълни, че е „нещо очевидно се е объркало“. „Не може да умреш така“, каза той, стоейки редом до един от близките на Факир. В същото време изрази увереността си във върховенството на закона в града и че истината ще излезе наяве.

Министър-председателят на Италия Джорджа Мелони също призова за разкриване на цялата истина по случая, но обвини онлайн агитаторите в разпалване на „омраза срещу полицията“.

Редактор: Цветина Петрова