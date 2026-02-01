Снимка: iStock
Най-малко 31 полицаи бяха ранени по време на протестите срещу затварянето на културен център с лява политическа насоченост в италианския град Торино, съобщиха местните власти.
Поне десет души са арестуваните по време на сблъсъците между полицията и демонстрантите. Няма информация за точния брой на ранените протестиращи. Протестите бяха насочени срещу закриването на културния център "Аскатасуна“, който от десетилетия е място за провеждане на политически събития на италианската левица. Сградата беше затворена малко преди Коледа.
Quanto accaduto oggi a Torino, durante il corteo degli antagonisti contro lo sgombero dello stabile Askatasuna, è grave e inaccettabile.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 31, 2026
Uno sgombero legittimo di un immobile occupato illegalmente è stato usato come pretesto per scatenare violenze, incendi, lanci di bombe carta… pic.twitter.com/AtVLzMVxfD
Организаторите съобщиха, че около 50 000 души са участвали в демонстрацията в центъра на града. На протеста бяха развявани много палестински знамена. В крайна сметка избухнаха безредици.
Un abbraccio grande, immenso dagli italiani per le nostre meravigliose forze dell’ordine!!!!— Antonio Socci (@AntonioSocci1) January 31, 2026
Schifo e disprezzo per i violenti vigliacchi squadristi rossi. #Askatasuna#Torino pic.twitter.com/7pqng4TKSJ
Тълпата хвърляше камъни, коктейли „Молотов“ и други предмети по полицията. Беше запален и полицейски микробус. Силите за сигурност отговориха със сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат тълпата.
Един демонстрант беше отведен с наранявания на главата. Видео показва полицай, легнал на земята, ритан и бит от маскирани лица. Италианското правителство осъди безредиците като "атака срещу държавата“.
I compagni di quelli che ieri hanno bloccato presentazione #Remigrazione stanno mettendo a ferro e fuoco Torino insieme ai Maranza. Non basta sgomberarli, i teppisti di sinistra devono essere messi fuorilegge e i loro protettori nel Palazzo arrestati #Askatasuna pic.twitter.com/AHaFwUthBX— CriminImmigr*ti (@CriminImmigratl) January 31, 2026
Леви активисти многократно са обвинявали правителството на министър-председателя Джорджа Мелони, че "репресира техните институции, като същевременно не предприема действия, когато десницата окупира имоти“.Редактор: Цветина Петкова
