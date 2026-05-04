Шофьорът е задържан
Двама души загинаха и двама са тежко ранени, след като автомобил се вряза в група хора в пешеходна зона в центъра на германския град Лайпциг, предаде "Ройтерс", позовавайки се на местната телевизия MDR.
Полицията в града потвърди пред агенцията, че има ранени вследствие на случилото се, но засега не дава повече подробности.
Кола се вряза в пешеходци в центъра на английския град Дарби
Шофьорът на автомобила, който се е движел с висока скорост, е бил задържан на място и вече не представлява заплаха, съобщиха органите на реда. Според очевидци, цитирани от германските медии, задържаният е показвал признаци на тежко психично заболяване.
Автомобил със следи от удар, върху чийто капак е имало човек, е бил забелязан да преминава с висока скорост през пешеходната зона, съобщи местната радиостанция "Радио Лайпциг".
Според очевидци на мястото са забелязани няколко тела, предаде местният телевизионен канал, като някои от присъстващите разказаха и за нападение с нож.
