Папа Лъв XIV ще приеме на аудиенция американския държавен секретар Марко Рубио в четвъртък сутринта, съобщават международните агенции. Срещата ще се състои във Ватикана в рамките на визитата на Рубио в Италия на 7 и 8 май.

По време на посещението си той ще разговаря и с държавния секретар на Светия престол Пиетро Паролин.

Очаква се визитата да бъде насочена към подобряване на отношенията между САЩ и Ватикана, както и с Италия, след напрежение, породено от критики на американския президент Доналд Тръмп към папата и италианското ръководство.

В Рим Марко Рубио ще проведе срещи още с външния министър Антонио Таяни и с министъра на отбраната Гуидо Крозето. Възможна е среща и с премиера Джорджа Мелони, но към момента тя не е официално потвърдена.

