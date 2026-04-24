Папа Лъв XIV призова Съединените щати и Иран да се върнат на масата за преговори. На връщане от обиколка в Африка главата на римокатолическата църква призова за създаване на нова „култура на мира“, която да позволи разрешаването на конфликти без употреба на военна сила.

Папата осъди убийството и екзекуциите на протестиращи в Иран. Той беше остро критикуван миналата седмица от Доналд Тръмп, който го обвини, че не се е изказал достатъчно решително срещу действията на Иран.

Папа Лъв XIV отправи остри критики срещу авторитарните режими по време на посещението си в Ангола

"Осъждам всички несправедливи действия. Осъждам отнемането на човешки живот. Ситуацията в Иран очевидно е много сложна. Самите преговори са несигурни – един ден Иран казва „да“, САЩ казват „не“, и обратното. Не знаем докъде ще доведе това, а това създаде хаотична ситуация, критична за световната икономика. Но в Иран има и цяло население от невинни хора, които страдат заради тази война. Дали трябва да има смяна на режима или не – дори не е ясно какъв е режимът в момента. Аз бих насърчил продължаването на диалога за мир", каза светият отец.

