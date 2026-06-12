Ферибот, пътуващ от Пирея към островите в югоизточната част на Егейско море с над 1 000 пътници и членове на екипажа, беше отклонен в към пристанището Лаврио след сигнал за бомба.

Фериботът „Blue Star 2“ е отплавал от Пирея към Сирос, Патмос, Лерос, Калимнос, Кос и Родос, но е получил нареждане да се насочи към Лаврио след телефонен сигнал за заплаха. Очаква се експерти по взривни вещества и кучета-търсачи да извършат проверка на кораба на място.

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На борда е имало 952 пътници и 98 членове на екипажа. Към момента не се съобщават допълнителни подробности.

Редактор: Никола Тунев