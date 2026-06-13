Исторически постижения, скандали на и извън терена и наркоакция. Това беляза втория ден на Световното първенство по футбол. Още по време на откриващата церемония в Торонто канадските привърженици създадоха първи мигове на напрежение, освирквайки излизането на американския флаг на терена. Много по-топла беше реакцията им при гола на Кайл Ларин за равенството 1:1 срещу Босна и Херцеговина, осигурил на „кленовите листа” историческа първа точка на Мондиал – 40 години и 7 мача след дебюта им през 1986.

Далеч по-убедително беше представянето на другия домакин Съединените щати срещу Парагвай. Водени от отбелязалия два гола Фоларин Балогун, „янките” разгромиха съперника си с 4:1, като по този начин записаха 4 попадения в един мач за първи път на подобен форум.

Откриха Световното и в Канада (СНИМКИ)



Още тази нощ рекордьорът по световни титли Бразилия ще стартира участието си срещу Мароко в търсене на първо отличие от 2002 година. Пред погледа на екзалтираните си фенове, превзели дори и Таймс Скуеър – и със следното предупреждение от селекционера Карло Анчелоти: "Страхът е важен, защото иначе би могъл да срещнеш лъв и да си помислиш, че е само котка. Страхът би могъл да ни спаси в турнира!".



Еуфорията е обхванала и град Бостън, където в последните часове беше поставен нов рекорд на Гинес за най-голяма футболна топка - висока над 14 метра и с тегло от близо 1 тон. Инсталацията засилва апетита към футбола в град, който вече е превзет от привържениците на друг отбор, който започва участието си тази нощ – Шотландия.

Светът е футбол: Какви са настроенията отвъд океана след старта на Мондиала?

"Похарчих наследството на децата, за да бъда тук. Те не са никак щастливи от това!", заяви Уили Дауи, фен от Шотландия.



Високите цени на билетите вече доведоха до скандал с множество празни места на мача между Чехия и Република Корея – въпреки обявлението на ФИФА за разпродадени билети и странното обяснение на футболната централа, че липсващите зрители се намирали в кулоарите на стадиона.



А глобалното влияние на Световното първенство бе усетено и от наркодилъри в Перу, които бяха арестувани от полицаи, дегизирани като талисманите на турнира Клъч и Мейпъл.

Редактор: Станимира Шикова