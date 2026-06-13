Канадските певци Аланис Морисет и Майкъл Бубле бяха звездите на церемонията по откриването на Световното първенство и в Торонто, непосредствено преди мача между отборите на Канада и Босна и Херцеговина.

Снимка: gettyimages

В самия двубой канадците, които в досегашните си две участия на световни финали бяха губили всеки свой мач, спечелиха историческата си първа точка. Срещата с европейския тим завърши наравно 1:1. Гостите от Босна и Херцеговина поведоха с гол на Йово Лукич в 21-ата минута, но резервата Кайл Ларин донесе ценното равенството за домакините в 78-ата минута.

Снимка: gettyimages

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Морисет, която е световноизвестна с хитовете си от 90-те години на миналия век, сред които You Oughta Know, изпя канадския национален химн, докато босненският химн бе изпълнен на цигулка. Трибуните в най-големия метрополис на Канада обаче не бяха абсолютно пълни по време на шоуто.

Снимка: gettyimages

Торонто получи възможността да проведе собствена церемония по откриването, след като по-рано през седмицата Мексико Сити и актрисата Салма Хайек направиха грандиозно шоу преди първия мач на турнира изобщо, в който мексиканците победиха тима на Република Южна Африка с 2:0.

Снимка: gettyimages

Домакинът Канада завърши 1:1 срещу дебютанта на световни финали Босна и Херцеговина в първи мач от Група В, игран в Торонто, предаде gong.bg .

Снимка: gettyimages

Йово Лукич откри резултата за гостите с удар с глава след заучено положение от корнер, а резервата на Канада Кайл Ларин изравни в 78-ата минута с плътен шут от границата на наказателното поле.

Редактор: Мария Барабашка