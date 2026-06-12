Светът е футбол, а днес се провеждат 2 грандиозни откривания на Световното първенство. В мача между Канада и Босна и Херцеговина, първото попадение реализира Йово Лукич от отбора на Босна и Херцеговина в двадесет и първата минута на срещата.

Към момента резултатът е 1:0 за Босна и Херцеговина.

► Канада

Канада посреща света с впечатляваща церемония по откриването на Световното първенство по футбол 2026, която се провежда в Торонто. Събитието дава началото на исторически турнир, организиран съвместно от Канада, САЩ и Мексико, и представя богатото културно многообразие на страната пред милиони зрители по света.

Церемонията на стадиона в Торонто започва 90 минути преди първия мач на канадския национален отбор и съчетава музика, култура и впечатляващи визуални ефекти.

На сцената излизат световноизвестни изпълнители, сред които Аланис Морисет, Алесия Кара, Елиана, Джеси Рейез, Майкъл Бубле, Нора Фатехи, Санджой, Вегедрийм и Уилям Принс.

Един от основните акценти на шоуто е специална художествена интерпретация на Световната купа на ФИФА под формата на мозайка. Тя символизира различните народи, култури и общности, които изграждат съвременното канадско общество.

След церемонията домакините от Канада ще изиграят своя първи мач на турнира срещу Босна и Херцеговина. Срещата ще остане в историята като първия двубой на мъжкия национален отбор на Канада на световно първенство, проведен на родна земя.

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► САЩ

С грандиозно шоу в Лос Анджелис днес официално откриват открито Световното първенство по футбол 2026 в САЩ.

Градът на киното и развлеченията се превръща в център на световното внимание, като дава старт на най-мащабния футболен турнир, организиран някога. Церемонията по откриването се състои на стадиона в Лос Анджелис и съчетава футбол, музика и зрелищни визуални ефекти пред милиони зрители по целия свят.

Сред звездите, които излизат на сцената, са световноизвестните изпълнители Кейти Пери, Фючър, Анита, ЛИСА, Рема и Тайла.

Церемонията започва 90 минути преди първия мач на домакините от САЩ срещу Парагвай. Вратите на стадиона отвориха четири часа по-рано, като феновете се насладиха на специални атракции, музикални програми и разнообразни забавления.

За първи път в историята на световните първенства има три официални церемонии по откриването – в Мексико Сити на 11 юни, както и в Торонто и Лос Анджелис на 12 юни. По този начин трите държави-домакини ще дадат символичен старт на турнира чрез общо континентално честване.

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► Програмата на Световното първенство за петък включва:

Група В

22:00 часа – Канада – Босна и Херцеговина

Група D

04:00 часа – САЩ – Парагвай

Световното първенство по футбол 2026 ще бъде най-голямото в историята на турнира. В рамките на над месец ще бъдат изиграни рекордните 104 мача в 16 града домакини в САЩ, Канада и Мексико. Надпреварата започна на 11 юни в Мексико Сити и ще завърши с финала на 19 юли на стадион „Ню Йорк – Ню Джърси“.

Очаква се шампионатът да привлече милиони фенове по стадионите и милиарди зрители пред телевизионните екрани, превръщайки се в едно от най-големите спортни събития на десетилетието.

Редактор: Дарина Методиева