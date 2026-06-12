Светът е футбол. Музикално шоу, рекорден брой червени картони и протести срещу наркотиците белязаха началото на 23-тото Световно първенство.

90 минути - точно колкото един футболен мач продължи и грандиозното откриване на Мондиала. Андреа Бочели, Джей Балвин и Шакира бяха сред звездите на церемонията, която генерира над 1,2 милиарда гледания.

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Мексико стана първата държава домакин на три световни първенства след турнирите през 1970 и 1986 година. Страна, в която футболът е религия, а катедралата е стадион „Ацтека“, който е свързан и с паметни моменти за България.

Именно там през 1968 година националният ни отбор печели олимпийско сребро в първия финал, който се провежда на легендарното съоръжение.

Мондиалът през същата година в Мексико пък е открит с престижно равенство срещу световния шампион Италия, а голът за България вкарва Наско Сираков. За него припомни съпругата му Илиана Раева и кавалерът на „Златната топка” Христо Стоичков, който присъства на сблъсъка между Мексико и Република Южна Африка.

В наши дни и още в първата среща домакините откриха шампионата с победа 2:0. Срещата обаче ще бъде запомнена най-вече с 3-те червени картона, показани от бразилския рефер. За съпоставка – в рамките на целия турнир в Катар преди 4 години видяхме само 1 червен картон повече.

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Малко преди първия съдийски сигнал напрежение имаше и извън стадиона. Там се проведе протест на хора, засегнати от продължаващата в страната война с нарко картелите, а полицията предотврати опити за безредици и нахлуване на зрители.

В другата битка от група „А” Южна Корея стигна до обрат и победа с 2:1 над Чехия.

Футболният празник с марка „Световно първенство” продължава тази вечер в Торонто с двубоя между Канада и Босна и Херцеговина. Преди мача на 45-хилядното съоръжение ще има ново 90-минутно шоу с участието на носителите на „Грами” Аланис Морисет, Майкъл Бубле и Алесия Кара, а на трибуните се очаква инвазия от над 20 хиляди босненски фенове.

Репортер: Никола Крънчев

Редактор: Никола Тунев